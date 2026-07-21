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Prognosen

Ausblick: SAP SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausblick: SAP SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Demnächst wird SAP SE die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren.

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SAP SE
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SAP SE stellt am 23.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

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Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 18 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,76 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,46 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll SAP SE im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 9,85 Milliarden EUR abgeschlossen haben - das erwarten 18 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,03 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,12 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,19 EUR, gegenüber 6,14 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 28 Analysten auf durchschnittlich 40,18 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 36,80 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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20.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 SAP SE Buy UBS AG
02.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
25.06.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.