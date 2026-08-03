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Prognosen

Ausblick: Walt Disney zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Walt Disney zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Walt Disney legt die jüngste Bilanz offen. Was Analysten erwarten.

Werte in diesem Artikel
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Walt Disney
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Walt Disney wird am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

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Die Schätzungen von 23 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,86 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 36,30 Prozent verringert. Damals waren 2,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Walt Disney in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,70 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 25,39 Milliarden USD im Vergleich zu 23,58 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 26 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,80 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,85 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 28 Analysten auf durchschnittlich 101,68 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 94,18 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
07.05.26 Walt Disney Outperform Bernstein Research
02.02.26 Walt Disney Kaufen DZ BANK
13.11.25 Walt Disney Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.08.25 Walt Disney Kaufen DZ BANK
06.08.25 Walt Disney Buy UBS AG