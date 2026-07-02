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Prognosen der Analysten

Ausblick: Delta Air Lines gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausblick: Delta Air Lines gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Delta Air Lines öffnet die Bücher - was Analysten erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delta Air Lines Inc.
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Delta Air Lines wird am 10.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

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In Sachen EPS gehen 19 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,51 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Delta Air Lines noch 3,27 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Delta Air Lines 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 17,55 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Delta Air Lines 16,65 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,99 USD, gegenüber 7,66 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 65,52 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 63,36 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Chris Parypa Photography / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
30.09.19 Delta Air Lines Outperform Bernstein Research
11.07.19 Delta Air Lines Outperform Cowen and Company, LLC
10.07.19 Delta Air Lines In-line Imperial Capital
11.04.19 Delta Air Lines In-line Imperial Capital
03.04.19 Delta Air Lines In-line Imperial Capital