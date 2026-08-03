Ausblick: Infineon legt Quartalsergebnis vor

Prognosen der Analysten

04.08.26 07:09 Uhr

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende Infineon-Bilanz.

Infineon wird am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.06.2026 - vorstellen.

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13 Analysten schätzen, dass Infineon für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,448 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,230 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,60 Prozent auf 4,13 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon noch 3,70 Milliarden EUR umgesetzt.

Die Prognosen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,76 EUR, gegenüber 0,770 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 23 Analysten durchschnittlich 16,21 Milliarden EUR im Vergleich zu 14,66 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net