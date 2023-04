IWF hält harte Landung für Industrieländer für wahrscheinlich - dennoch Grund zur Sorge

"Das Risiko einer harten Landung hat vor allem für die Industrieländer deutlich zugenommen", heißt es im aktuellen Weltwirtschaftsausblick.

Die Weltwirtschaft befinde sich erneut in einer sehr unsicheren Phase, in der die kumulativen Auswirkungen der Schocks der vergangenen drei Jahre - vor allem die COVID-19-Pandemie und der Einmarsch Russlands in der Ukraine - auf unvorhergesehene Weise wirksam würden.

"Obwohl von den Zentralbanken angekündigt, haben der rasche Anstieg der Zinsen und die erwartete Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit... zusammen mit aufsichtlichen und regulatorischen Lücken sowie dem Eintreten bankspezifischer Risiken zu Stress im Finanzsystem und zu Sorgen hinsichtlich der Finanzstabilität geführt", analysiert der IWF. Er sieht die Gefahr, dass das Scheitern zweier US-Banken und die staatlich arrangierte Übernahme von Credit Suisse durch UBS zu einer geringeren Kreditvergabe führen wird.

Ausblick für Weltwirtschaft "von dichten Nebel umgeben"

"Angesichts der zuletzt erhöhten Volatilität an den Finanzmärkten und der zahlreichen Indikatoren, die in unterschiedliche Richtungen weisen, ist der Ausblick für die Weltwirtschaft von einem noch dichteren Nebel umgeben", schreibt der IWF. Die Unsicherheit sei groß, und die Risiken blieben so lange deutlich abwärts gerichtet, bis sich die Unruhe im Finanzsektor gelegt habe.

Der IWF rechnet damit, dass das weltweite Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2023 um 2,8 (Januar-Prognose: 2,9) Prozent steigen wird und 2024 um 3,0 (3,1) Prozent. Zugleich wurden die Ölpreisprognosen deutlich zurückgenommen. Zu den Ländern mit der deutlichsten Prognosesenkung gehört Deutschland.

IWF erwartet für Deutschland 2023 BIP-Rückgang von 0,1 Prozent

Der IWF hebt seine Prognose für das US-Wirtschaftswachstum auf 1,6 (1,4) und 1,1 (1,0) Prozent an, während die für China unverändert bei 5,2 und 4,5 Prozent bleibt. Die Wachstumsprognose für den Euroraum für 2023 steigt auf 0,8 (0,7) Prozent, aber die für 2024 sinkt auf 1,4 (1,6) Prozent. Für Deutschland erwartet der IWF für 2023 einen BIP-Rückgang von 0,1 Prozent, nachdem im Januar noch ein Plus in entsprechender Höhe prognostiziert worden war. Für 2024 wird nur noch ein BIP-Zuwachs von 1,1 (1,4) Prozent erwartet.

Frankreichs Wachstumsprognosen liegen nun bei 0,7 (0,7) und 1,3 (1,6) Prozent, Italiens bei 0,7 (0,6) und 0,8 (0,9) Prozent und Spaniens bei 1,5 (1,1) und 2,0 (2,4) Prozent. Großbritanniens BIP wird laut IWF 2023 um 0,3 (0,6) Prozent sinken, aber 2024 um 1,0 (0,9) Prozent steigen. Japan traut der IWF 1,3 (1,8) und 1,0 (0,9) Prozent Wachstum zu. Indiens Wirtschaft wird demnach um 5,9 (6,1) und 6,3 (6,8) Prozent zulegen.

"Plausibles Alternativszenario" sieht geringeres Wachstum vor

Parallel hat der IWF allerdings ein "plausibles Alternativszenario" durchgerechnet, in dem es zu einer weiteren moderaten Straffung der Finanzierungsbedingungen infolge von Problemen bei einzelnen Banken und eine strengere Aufsicht kommt. Dabei sinkt das reale Kreditvolumen in den USA, dem Euroraum und Japan 2023 gegenüber dem Basisszenario um 2 Prozent, und der Renditeabstand zwischen Staats- und Unternehmensanleihen nimmt um 150 Basispunkte zu. Die Zentralbanken reagieren mit weniger Zinsanhebungen und die Fiskalpolitik beschränkt sich auf das Wirken der "automatischen Stabilisatoren".

In diesem Szenario wächst die Weltwirtschaft nur um 2,5 bzw. 2,8 Prozent, wobei der Bremseffekt in den Industrieländern größer ist als anderswo. In den USA, dem Euroraum und in Japan beträgt er 2023 rund 0,4 Prozentpunkte. Eine unerwartet starke Straffung der Finanzierungsbedingungen ist aus Sicht des IWF auch das wichtigste Abwärtsrisiko für die Prognosen des Basisszenarios. Weitere Risiken sind die kumulierten Effekte der weltweiten Zinsanhebungen durch Zentralbanken sowie die hohe private und öffentliche Verschuldung.

