Ausblick: Novartis öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Das sind die Schätzungen der Experten für das anstehende Zahlenwerk von Novartis.
Werte in diesem Artikel
Novartis wird am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,17 USD je Aktie gegenüber 1,71 CHF je Aktie im Vorjahresquartal.
Basierend auf den Einschätzungen von 9 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 14,08 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 11,62 Milliarden CHF im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,70 USD, gegenüber 5,99 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 23 Analysten auf durchschnittlich 56,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 45,29 Milliarden CHF generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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Novartis Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|07.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG