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Prognosen im Überblick

Ausblick: Novartis öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Novartis öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Das sind die Schätzungen der Experten für das anstehende Zahlenwerk von Novartis.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
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Novartis wird am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

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Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,17 USD je Aktie gegenüber 1,71 CHF je Aktie im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 9 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 14,08 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 11,62 Milliarden CHF im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,70 USD, gegenüber 5,99 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 23 Analysten auf durchschnittlich 56,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 45,29 Milliarden CHF generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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Novartis Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
17.07.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Novartis Neutral UBS AG
07.07.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
30.06.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
25.06.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG