DAX24.085 +0,1%Est505.959 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6200 +1,5%Nas24.016 +1,6%Bitcoin63.428 +0,1%Euro1,1784 -0,1%Öl96,48 +1,7%Gold4.811 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Lufthansa 823212 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 AIXTRON A0WMPJ Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Iran-Lösung lebt: DAX höher -- Asien: Nikkei auf Rekordhoch -- Heideldruck: Gewinnwarnung -- AIXTRON: Wandelanleihe -- Daikin, Quantentitel, TSMC, Gerresheimer, Allbirds, Tesla im Fokus
Top News
Cadence zündet den KI-Turbo: Google- und Nvidia-Deals treiben die nächste Chip-Revolution an Cadence zündet den KI-Turbo: Google- und Nvidia-Deals treiben die nächste Chip-Revolution an
Goldman Sachs Group Inc.: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält Buy Goldman Sachs Group Inc.: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Prognosesenkung

Ernüchterung nach Rally: Schwache Zahlen sorgen für kräftigen Kursdruck bei der Heideldruck-Aktie

16.04.26 10:15 Uhr
Heidelberger Druck-Aktie fällt deutlich: Verfehltes Margenziel beendet die jüngste Spekulationsrally | finanzen.net

Nach einer rasanten Spekulationsrally geraten die Aktien von Heidelberger Druckmaschinen am Donnerstag unter deutlichen Verkaufsdruck.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberger Druckmaschinen AG
1,63 EUR -0,14 EUR -8,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Grund sind enttäuschende Eckdaten für das am 31. März beendete Geschäftsjahr.

Laut den vorläufigen Zahlen wird die um Sondereinflüsse bereinigte operative Ebitda-Marge voraussichtlich nur rund 6,6 Prozent erreichen, womit das SDAX-Unternehmen sein ursprüngliches Ziel einer Steigerung auf 7,1 Prozent deutlich verfehlt. Während die währungsbereinigten Umsatzziele zwar erreicht wurden, belasteten vor allem vorgezogene Investitionen in neue Geschäftsfelder wie die Verteidigungstechnik sowie eine durch den Iran-Konflikt gedämpfte Investitionsbereitschaft das Ergebnis. Zudem drückte ein ungünstiger Produktmix im Abschlussquartal auf die Profitabilität.

An der Börse führt diese Nachricht zu einer spürbaren Ernüchterung, da die Aktie in den vergangenen Tagen zum Objekt massiver Spekulationen geworden war. Die Fantasie rund um ein neues Joint Venture zur Drohnenabwehr mit dem US-Partner Onberg Autonomous Systems hatte den Kurs kurzzeitig über die 2-Euro-Marke getrieben, wobei der Anstieg laut Marktbeobachtern auch durch die erzwungene Auflösung von Leerverkaufspositionen verstärkt wurde. Analysten wie Stefan Augustin von Warburg Research werten die aktuelle Margenschwäche als Zeichen für ein schwierigeres Preisumfeld, was das Vertrauen der Anleger vorerst belastet.

Auf XETRA notiert die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen zuletzt mit einem Abschlag von 8,45 Prozent bei 1,60 Euro.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa (AFX)

Bildquellen: Heidelberger Druckmaschinen AG

Nachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Heidelberger Druckmaschinen AG

DatumRatingAnalyst
09:31Heidelberger Druckmaschinen HoldWarburg Research
06.02.2026Heidelberger Druckmaschinen HoldWarburg Research
05.02.2026Heidelberger Druckmaschinen HoldWarburg Research
14.11.2025Heidelberger Druckmaschinen HoldWarburg Research
12.11.2025Heidelberger Druckmaschinen AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Heidelberger Druckmaschinen AddBaader Bank
04.08.2025Heidelberger Druckmaschinen AddBaader Bank
31.07.2025Heidelberger Druckmaschinen BuyBaader Bank
21.07.2025Heidelberger Druckmaschinen BuyBaader Bank
11.06.2025Heidelberger Druckmaschinen BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
09:31Heidelberger Druckmaschinen HoldWarburg Research
06.02.2026Heidelberger Druckmaschinen HoldWarburg Research
05.02.2026Heidelberger Druckmaschinen HoldWarburg Research
14.11.2025Heidelberger Druckmaschinen HoldWarburg Research
01.09.2021Heidelberger Druckmaschinen HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.05.2022Heidelberger Druckmaschinen VerkaufenDZ BANK
09.02.2022Heidelberger Druckmaschinen VerkaufenDZ BANK
05.08.2021Heidelberger Druckmaschinen VerkaufenDZ BANK
28.04.2021Heidelberger Druckmaschinen KaufDZ BANK
10.02.2021Heidelberger Druckmaschinen VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberger Druckmaschinen AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen