Ernüchterung nach Rally: Schwache Zahlen sorgen für kräftigen Kursdruck bei der Heideldruck-Aktie
Nach einer rasanten Spekulationsrally geraten die Aktien von Heidelberger Druckmaschinen am Donnerstag unter deutlichen Verkaufsdruck.
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Grund sind enttäuschende Eckdaten für das am 31. März beendete Geschäftsjahr.
Laut den vorläufigen Zahlen wird die um Sondereinflüsse bereinigte operative Ebitda-Marge voraussichtlich nur rund 6,6 Prozent erreichen, womit das SDAX-Unternehmen sein ursprüngliches Ziel einer Steigerung auf 7,1 Prozent deutlich verfehlt. Während die währungsbereinigten Umsatzziele zwar erreicht wurden, belasteten vor allem vorgezogene Investitionen in neue Geschäftsfelder wie die Verteidigungstechnik sowie eine durch den Iran-Konflikt gedämpfte Investitionsbereitschaft das Ergebnis. Zudem drückte ein ungünstiger Produktmix im Abschlussquartal auf die Profitabilität.
An der Börse führt diese Nachricht zu einer spürbaren Ernüchterung, da die Aktie in den vergangenen Tagen zum Objekt massiver Spekulationen geworden war. Die Fantasie rund um ein neues Joint Venture zur Drohnenabwehr mit dem US-Partner Onberg Autonomous Systems hatte den Kurs kurzzeitig über die 2-Euro-Marke getrieben, wobei der Anstieg laut Marktbeobachtern auch durch die erzwungene Auflösung von Leerverkaufspositionen verstärkt wurde. Analysten wie Stefan Augustin von Warburg Research werten die aktuelle Margenschwäche als Zeichen für ein schwierigeres Preisumfeld, was das Vertrauen der Anleger vorerst belastet.
Auf XETRA notiert die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen zuletzt mit einem Abschlag von 8,45 Prozent bei 1,60 Euro.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa (AFX)
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Bildquellen: Heidelberger Druckmaschinen AG