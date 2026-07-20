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Prognosesenkung

HHLA-Aktie dennoch in Grün: Konzern senkt Gewinnprognose

HHLA-Aktie dennoch in Grün: Konzern senkt Gewinnprognose

Die Hamburger Hafen und Logistik AG hat ihre Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr gesenkt.

Werte in diesem Artikel
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HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik)
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Umschlag und Transport entwickelten sich schlechter als erwartet, was das Unternehmen laut Mitteilung vom Montagabend mit dem Umbau von Containerterminals und Arbeiten am Schienennetz begründete.

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Inzwischen geht der Hafenlogistiker davon aus, dass der Containerumschlag im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgehen wird, statt stark zu steigen. Der Transport der Container werde leicht zunehmen, nicht stark, wie zuvor angenommen.

Vor Zinsen und Steuern erwartet der Konzern inzwischen einen Gewinn von 150 bis 170 Millionen Euro. Zuvor hatte das Unternehmen mit 175 bis 195 Millionen Euro gerechnet. Über Probleme an Terminals der HHLA hatte zuletzt das "Hamburger Abendblatt" berichtet.

Die HHLA-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,39 Prozent höher bei 21,90 Euro.

/lkm/DP/mis

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: HHLA

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20.09.23 HHLA Sell Warburg Research
17.05.23 HHLA Sell Warburg Research
23.03.23 HHLA Sell Warburg Research
17.02.23 HHLA Hold Warburg Research
17.05.22 HHLA Hold Warburg Research