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Prognosesenkung

Siemens Healthineers Aktie gibt nach: Prognose gesenkt - Labordiagnostik auf dem Prüfstand

07.05.26 09:47 Uhr
Aktie im Minus: Siemens Healthineers kappt Prognose: Sparte Labordiagnostik gerät in den Fokus | finanzen.net

Siemens Healthineers streicht nach erheblichen Umsatzeinbußen in China im abgelaufenen Quartal die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 zusammen und stellt das Diagnostikgeschäft auf den Prüfstand.

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Der Medizintechnikkonzern begründete die Prognosesenkung mit einer strukturellen Veränderung des chinesischen Marktes für Labordiagnostik sowie einer gestiegenen Inflationserwartung.

Belastend wirken im abgelaufenen Quartal überdies Handelszölle und negative Wechselkurseffekte. "Obwohl das Umfeld schwierig bleibt, ist unser synergetischer Kern aus Imaging und Precision Therapy weiter mit gutem Momentum auf Kurs", sagte Vorstandschef Bernd Montag. "Zudem ergreifen wir Maßnahmen für die Zukunft des Unternehmens: Wir leiten die nächsten Schritte zur Schaffung von Optionen für Diagnostics ein."

Im Diagnostics-Geschäft gingen die Einnahmen auf vergleichbarer Basis um 6,5 Prozent zurück und die Marge sank auf 0,9 Prozent. Konzernweit verbuchte Healthineers im abgelaufenen Quartal bei 3,1-prozentigem vergleichbarem Wachstum ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT) von 836 Millionen Euro - ein Rückgang von 14,9 Prozent. Die entsprechende Marge lag bei 14,7 Prozent - 1,9 Punkte unter dem Vorjahreswert und unter der Markterwartung von knapp 15,1 Prozent. Nominell ging der Umsatz um 3,9 Prozent auf 5,68 Milliarden Euro zurück. Analysten hatten mit 5,77 Milliarden Euro Umsatz und 868 Millionen Euro bereinigtem EBIT gerechnet.

Im Gesamtjahr erwartet das Siemens Healthineers nunmehr 4,5 bis 5 Prozent vergleichbares Wachstum statt wie bisher erwartet 5 bis 6 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird in einer Größenordnung von 2,20 bis 2,30 Euro gesehen statt wie bisher zwischen 2,20 bis 2,40 Euro.

Healthineers sehr schwach - Diagnostik-Geschäft im Fokus

Bei den in diesem Jahr bereits um mehr als ein Fünftel gesunkenen Papieren von Siemens Healthineers verstärkt sich nach Quartalszahlen am Donnerstag der Abwärtsdruck. So rutscht das Papier via XETRA zeitweise um 3,17 Prozent ab auf 34,48 Euro und gehört damit zwischenzeitlich zu den größten Sorgenkindern im DAX.

Anhaltende Probleme der Labordiagnostik-Sparte in China sowie die wieder steigende Inflation lassen den Medizintechnikkonzern für das laufende Geschäftsjahr pessimistischer werden. Healthineers habe die ohnehin niedrigen Erwartungen verfehlt, sagte ein Händler. Die Diagnostik-Sparte zeige weiterhin ein schlimmes Bild. Auch wenn die Senkung der Unternehmensprognose nicht überrasche, sei ein Aufbau von Positionen nicht zu empfehlen.

Siemens Healthineers hatte das Diagnostik-Geschäft vor einiger Zeit zur Disposition gestellt. Die Vorbereitung zur Ausgliederung sei gestartet worden, hieß es nun.

Dow Jones Newswires / dpa-AFX Broker

Bildquellen: Siemens AG, testing / Shutterstock.com

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