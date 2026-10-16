DroneShield-Aktie erholt sich kräftig: Überzeugt die Punktlandung beim Umsatzupdate nun doch?

Prognosespanne

16.10.26 11:00 Uhr

Nach dem Umsatzupdate vom Vortag gab die DroneShield-Aktie nach, heute zeigt sich ein kräftiges Plus: Wie belastbar sind die Aufträge, und reichen sie für mehr als die Prognosemitte?

• Margen, Verluste und die Sichtbarkeit für 2027 sowie Großaufträge wie das COBBS-Konsortium sind entscheidend für die zukünftige Aktienentwicklung.

• Das Committed Revenue für 2026 liegt nahe der Prognosemitte bei 261 Mio. AUD, ist aber nur ein Teil des Gesamtumsatzes und zeigt eine verlangsamte Auftragseingangsrate.

• DroneShield bleibt innerhalb der Prognosespanne für 2026, aber die Marktreaktion hängt von der Qualität der Aufträge und Margen ab.

Zielgenau in der Prognosespanne, doch der Markt zögerte zunächst

Wie viel des gebuchten Umsatzes schon verbucht ist, bleibt offen

Margen und Verluste bleiben der Prüfstein für die Bewertung

Werbung

Die DroneShield-Aktie beendet den Handel in Sydney am Freitag 9,86 Prozent im Plus bei 1,56 AUD. Am Donnerstag hatte sie nach dem Umsatzupdate noch über vier Prozent nachgegeben, obwohl das Unternehmen im Rahmen seiner Prognose blieb. Ob die Punktlandung nun doch überzeugt, hängt an der Qualität der gebuchten Aufträge und an den Margen.

Mitte der Spanne statt Anhebung

DroneShield teilte in einer ASX-Mitteilung mit, das Committed Revenue für 2026 habe 261 Millionen australische Dollar betragen. Stichtag der Zahl war Montag. Das liegt nahe der Mitte der Spanne von 250 bis 270 Millionen, die das Unternehmen im Juli als Umsatzerwartung ausgegeben hatte.

Das Committed Revenue liegt rund 35 Prozent über dem Vorjahreswert und entspricht 121 Prozent des Gesamtumsatzes 2025. Angehoben wurde die Prognose nicht, das Unternehmen sieht sich innerhalb der Spanne auf Kurs. Die Zahl bestätigt die Planung, liefert aber keine Überraschung nach oben.

Werbung

Wie belastbar ist der gebuchte Umsatz?

Das Unternehmen fasst unter Committed Revenue Hardware, Services, Garantien und Subskriptionen zusammen, die geliefert oder zur Lieferung terminiert sind. Es enthält erfasste Umsätze ebenso wie bestätigte, noch auszuliefernde Aufträge.

Für 2027 sind laut Investorenpräsentation erst 29 Millionen gebucht, der Wert soll weiter steigen. Seit dem Halbjahresbericht vom 26. August ist das Committed Revenue um 21 Millionen gewachsen. Zwischen Ende Juli und Ende August 2026 waren es noch 34 Millionen gewesen, von 206 auf 240 Millionen. Der Auftragszufluss hat sich damit spürbar verlangsamt.

CEO Angus Bean sprach in der Mitteilung von einem ermutigenden Update mit Blick auf das Jahresende. Die schwache Visibilität für 2027 und das Tempo seit Ende August 2026 bremsen jedoch den Optimismus. Für die Aktie zählt daher, ob neue Aufträge den Rückstand für 2027 schließen.

Werbung

Margen und Analysten bremsen den Optimismus für die DroneShield-Aktie

Im Halbjahresbericht vom 26. August stand einem Umsatz von 125,8 Millionen, einem Plus von 74 Prozent, ein Verlust nach Steuern von 32,2 Millionen gegenüber. Die Bruttomarge sank auf 60,0 Prozent nach 65,3 Prozent im Vorjahr. Als Ursachen nennt das Unternehmen Drittprodukte im Produktmix sowie Wertberichtigungen im Zusammenhang mit ERP und Umzug. Für das zweite Halbjahr will DroneShield die Marge wieder verbessern.

Die Analystenlage ist gemischt. Der Konsens lautet Hold bei vier Analysten, das mittlere Kursziel beträgt 2,01 Australische Dollar.

Überzeugt die Punktlandung beim Umsatzupdate Anleger nun doch?

Ob die Punktlandung beim Umsatz den Markt nun doch überzeugt, ist nach dem Kurssprung am Freitag noch offen. Für 2026 ist die Planung mit 261 Millionen australischen Dollar weitgehend abgesichert. Entscheidend für eine nachhaltige Erholung dürften aber die Sichtbarkeit für 2027, neue Großaufträge und der versprochene Margenaufschwung im zweiten Halbjahr sein. Solange diese Punkte nicht bestätigt sind, bleibt die Erholung der Aktie zunächst eine Reaktion auf den vorherigen Dämpfer – kein eindeutiges Signal für eine Trendwende.

Beobachtungspunkt bleibt der erwartete Entscheid über das COBBS-Anduril-Nokia-Konsortium in Europa im zweiten Halbjahr 2026. Auch die ersten RfRecon-Auslieferungen bis Ende 2026 und der Start von CFO Rebecca Lowde am 2. November gehören dazu. Der nächste im Kalender geführte Zahlentermin ist vorläufig der 23. Februar 2027.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.