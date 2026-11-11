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Prognosespanne erhöht

GCP-Aktie: Wohnungsvermieter wird nach LEG-Einstieg optimistischer

GCP-Aktie: Wohnungsvermieter wird nach LEG-Einstieg optimistischer

Der Wohnimmobilienkonzern Grand City Properties (GCP) hat nach seinem Einstieg beim Konkurrenten LEG Immobilien wie erwartet die Prognose für das operative Ergebnis leicht erhöht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
1.67 EUR -0.03 EUR -1.65 %
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Grand City Properties S.A.
7.80 EUR -0.05 EUR -0.64 %
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LEG Immobilien
50.60 EUR -0.45 EUR -0.88 %
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Der operative Gewinn (FFO I) soll im laufenden Jahr jetzt zwischen 185 und 195 Millionen Euro liegen, wie die SDAX notierte Aroundtown-Tochter am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Damit wurde die Prognosespanne um zehn Millionen Euro erhöht. 2025 hatte GCP operativ 188 Millionen Euro verdient. Das Unternehmen hält seit Kurzem rund 20 Prozent an LEG und betrachtet das Aktienpaket als Finanzinvestition. Bei der Bekanntgabe des LEG-Einstiegs im Oktober hatte Grand City Properties bereits mitgeteilt, dass sich die Beteiligung positiv auf das operative Ergebnis auswirken wird./zb/stk

LUXEMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
03.11.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 LEG Immobilien Buy UBS AG
15.10.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital

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