KION stutzt obere Gewinngrenze - Aktie sackt trotz starker Quartalszahlen ab
KION hat im zweiten Quartal von einem starken Wachstum im Geschäft mit Automatisierungsdienstleistungen profitiert.
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Der Konzern steigerte Umsatz und Marge und erfüllte im Großen und Ganzen die Markterwartungen. Beim Ausblick für das Gesamtjahr grenzte der im MDAX notierte Logistikspezialist die Prognosespannen ein. Die Milliardenschwelle beim operativen Gewinn sieht er außer Reichweite.
Der Umsatz kletterte im Quartal um 7,7 Prozent auf 2,92 Milliarden Euro. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 2,89 Milliarden gerechnet. Im Segment Intelligent Automation Solutions kletterten die Erlöse um 23 Prozent.
Das bereinigte EBIT legte um 18 Prozent auf 224 Millionen Euro zu. Hier hatte die Analystenprognose auf 221 Millionen gelautet. Die bereinigte EBIT-Marge rückte wie erwartet auf 7,7 von 7,0 Prozent vor.
Unter dem Strich verdiente KION mit 115 Millionen Euro knapp 22 Prozent mehr als im Vorjahr.
Der Auftragseingang sank im ersten Halbjahr auf knapp 5,8 von 6,2 Milliarden Euro.
Für 2026 kalkuliert Kion mit einem Umsatz von 11,53 bis 12,03 Milliarden Euro. Bislang war der Konzern von 11,4 bis 12,3 Milliarden Euro ausgegangen. Beim bereinigten EBIT wird nun von 880 bis 980 Millionen statt 850 Millionen bis 1,04 Milliarden Euro ausgegangen. Der freie Cashflow soll 420 bis 540 Millionen Euro erreichen nach einem früheren Ausblick von 430 bis 570 Millionen.
So reagiert die KION-Aktie
Enttäuschte Anleger reagierten auf die gekappten Obergrenzen der Jahresprognose und den sinkenden Auftragseingang: Die KION-Aktie sackt im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise um 6,93 Prozent auf 39,20 Euro ab.
DOW JONES
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Bildquellen: KION GROUP
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.07.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|03.07.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research