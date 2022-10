Instone Real Estate-Aktie klettert: Instone Real Estate kauft weitere Aktien zurück

Der Anteil eigener Aktien soll so auf insgesamt 7,87 Prozent erhöht werden, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Essen mit. Hierfür will Instone Real Estate Group bis zu 25 Millionen Euro aufwenden. Ein auf den Rückkauf von bis zu fünf Prozent eigener Aktien begrenztes Programm sei zuvor beendet worden, hieß es. Die dafür eingesetzten Mittel beliefen sich auf 25,43 Millionen Euro. Da der für den Aktienerwerb erforderliche Kapitaleinsatz unterhalb der ursprünglichen Budgetierung gelegen habe, sollen die zur Verfügung stehenden Mittel nun für eine Aufstockung des Anteilserwerbs eingesetzt werden, hieß es. Das Programm sei bis zum 31. März befristet. Die Aktie gewinnt auf der Handelsplattform XETRA zeitweise 1,65 Prozent auf 7,40 Euro.

ESSEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Instone Real Estate