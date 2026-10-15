PROGRESS TECHNOLOGIES GROUP,Inc Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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PROGRESS TECHNOLOGIES GROUP,Inc Registered hat am 14.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 20,40 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PROGRESS TECHNOLOGIES GROUP,Inc Registered 38,33 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,59 Prozent auf 1,47 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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