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PROGRIT öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

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PROGRIT Inc. Registered Shs
750.00 JPY 4.00 JPY 0.54 %
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PROGRIT hat am 09.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,23 JPY gegenüber 14,24 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat PROGRIT im vergangenen Quartal 1,81 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PROGRIT 1,42 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

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