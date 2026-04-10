PROGRIT öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

10.07.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite hat PROGRIT im vergangenen Quartal 1,81 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PROGRIT 1,42 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,23 JPY gegenüber 14,24 JPY im Vorjahresquartal.

PROGRIT hat am 09.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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