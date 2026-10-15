PROGRIT stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

15.10.26 06:35 Uhr

PROGRIT hat am 14.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 31,96 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PROGRIT 9,93 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PROGRIT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 64,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,51 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 90,33 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 71,15 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 33,05 Prozent auf 7,65 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net