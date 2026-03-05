DAX24.270 +0,3%Est505.894 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4800 +3,4%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.563 +0,2%Euro1,1622 -0,1%Öl82,69 +0,1%Gold5.155 +0,3%
Proiranische Milizen im Irak reklamieren weitere Angriffe für sich

05.03.26 09:42 Uhr

BAGDAD (dpa-AFX) - Prorianische Milizen im Irak haben erneute mehrere Angriffe auf "feindliche Ziele" im Irak für sich reklamierte. Die Gruppe "Islamischer Staat" sprach von 29 Angriffen innerhalb von 24 Stunden.

Demnach seien bei den Angriffen Dutzende Drohnen und Raketen eingesetzt worden. Zudem habe man eine Drohne der "amerikanischen Besatzung" mit "geeigneten Waffen" abgeschossen.

Die Gruppe "Islamischer Widerstand" - eine Art Dachgruppe für proiranische Milizen im Irak - hat seit Ausbruch des Iran-Kriegs bereits Dutzende Angriffe gegen "gegnerische" Stützpunkte im Irak und in der Region für sich reklamiert. Im Zuge des Iran-Kriegs werden auch immer wieder US-Stützpunkte im Irak mit Drohnen und Raketen angegriffen.

Der Irak teilt sich eine 1.500 Kilometer lange Grenze mit dem Iran. Teheran hat großen politischen, wirtschaftlichen und militärischen Einfluss auf das Nachbarland unter anderem durch die mächtigen, Iran-treuen Milizen dort. Teile der schiitischen Gemeinde im Irak fürchten, dass bei einer Schwächung des Irans auch ihr eigener politischen Einfluss im Irak schwinden könnte. Einige Beobachter fürchten neue Unruhen im Irak durch die Entwicklungen im Nachbarland./arj/DP/mis