DAX 25.591 +1,1%ESt50 6.322 +1,4%MSCI World 4.914 -0,2%Top 10 Crypto 11,15 +2,5%Nas 26.969 +1,7%Bitcoin 74.827 +5,8%Euro 1,1470 -0,1%Öl 100,2 -3,6%Gold 4.351 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Projekt zum autonomen Fahren wird aus Leipzig koordiniert

LEIPZIG (dpa-AFX) - Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) koordinieren ein bundesweites Projekt für autonomes Fahren im öffentlichen Nahverkehr. An dem Forschungs- und Entwicklungsprojekt mit dem Titel MILA.mobility arbeiten 30 Partner aus Verkehrsunternehmen, Industrie, Wissenschaft und Verbänden zusammen, hieß es in einer Mitteilung. Ziel sei die Entwicklung einer offenen, herstellerneutralen Plattform, um autonome Fahrzeuge verschiedener Hersteller in bestehende Betriebs- und Leitstellensysteme zu ermöglichen.

Werbung

Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Das Fördervolumen beträgt den Angaben zufolge rund 32,6 Millionen Euro, das Gesamtprojektvolumen rund 57 Millionen Euro. Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, Matthias Hauer, sagte laut Mitteilung: "Deutschland soll zum Leitmarkt für autonomes Fahren werden."

In einem ersten Schritt sollen die Komponenten und Schnittstellen in einem virtuellen Labor entwickelt und getestet werden, hieß es weiter. Anschließend würden die Ergebnisse schrittweise unter realen Bedingungen weiterentwickelt und erprobt. Fünf Testfelder entstehen dafür: in Leipzig, in der Region Hannover, in der Region München, in Ludwigslust-Parchim und im Rhein-Main-Gebiet. Die Testfelder sollen die unterschiedlichen Anforderungen des öffentlichen Verkehrs abbilden.

Die LVB entwickeln und erproben seit mehreren Jahren gemeinsam mit Partnern autonome Mobilitätsangebote im öffentlichen Nahverkehr. "Die dabei gewonnenen Erkenntnisse fließen nun in die Koordination des bundesweiten Vorhabens sowie in die Entwicklung gemeinsamer Branchenstandards ein", hieß es in der Mitteilung weiter./dh/DP/nas

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.