Das EPS belief sich auf 0,12 SEK gegenüber -1,000 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Prolight Diagnostics Bearer ließ sich am 26.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Prolight Diagnostics Bearer die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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