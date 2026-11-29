Prolight Diagnostics Bearer stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Prolight Diagnostics Bearer ließ sich am 26.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Prolight Diagnostics Bearer die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 0,12 SEK gegenüber -1,000 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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