Prologis legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Prologis hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 44,47 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 37,56 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.580,87 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.941,19 Milliarden ARS in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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