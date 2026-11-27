Promino Nutritional Sciences: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Promino Nutritional Sciences hat am 25.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das vergangene Quartal hat Promino Nutritional Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 0,4 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 52,38 Prozent verringert.
Redaktion Finanzen.net
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