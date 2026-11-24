PROOF Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,62 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PROOF Acquisition A ein EPS von 1,26 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 247,37 Prozent auf 1,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net