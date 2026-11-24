Das vergangene Quartal hat PROOF Acquisition A mit einem Umsatz von insgesamt 1,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 247,37 Prozent gesteigert.

PROOF Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,62 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,20 USD je Aktie erwirtschaftet.

PROOF Acquisition A hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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