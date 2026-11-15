Propanc Biopharma stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Propanc Biopharma hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 12,22 USD gegenüber -97,500 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion Finanzen.net
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