Propanc Biopharma stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

27.09.26 06:35 Uhr

Propanc Biopharma veröffentlichte am 25.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -16,67 USD. Ein Jahr zuvor waren -8,770 USD je Aktie erzielt worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 17,620 USD gegenüber -371,250 USD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.net