Propanc Biopharma stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Propanc Biopharma veröffentlichte am 25.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei -16,67 USD. Ein Jahr zuvor waren -8,770 USD je Aktie erzielt worden.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 17,620 USD gegenüber -371,250 USD im Vorjahr verkündet.
Redaktion finanzen.net
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