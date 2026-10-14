PROPERST: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

14.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 87,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,70 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 8,40 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Das EPS wurde auf 42,62 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PROPERST 18,13 JPY je Aktie verdient.

PROPERST hat am 13.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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