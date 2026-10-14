PROPERST: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
PROPERST hat am 13.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 42,62 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PROPERST 18,13 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 87,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,70 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 8,40 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf PROPERST
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PROPERST
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen