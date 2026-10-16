property technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Werte in diesem Artikel
property technologies hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 20,91 JPY. Im Vorjahresviertel hatte property technologies 19,10 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,05 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf property technologies
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf property technologies
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen