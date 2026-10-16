property technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

16.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,05 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 20,91 JPY. Im Vorjahresviertel hatte property technologies 19,10 JPY je Aktie erwirtschaftet.

property technologies hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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