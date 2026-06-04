Prophecy DeFi: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Prophecy DeFi präsentierte in der am 02.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,41 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Prophecy DeFi ein Ergebnis je Aktie von -0,500 CAD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Prophecy DeFi mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem -0,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 110,98 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,410 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,500 CAD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen -1,39 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 23,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Prophecy DeFi -1,13 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net