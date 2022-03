Prosieben-CEO: Keine konkrete Prognose für Werberlöse im 1. Quartal

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Prosiebensat1 Media SE erwartet aufgrund des Kriegs in der Ukraine derzeit keine großen Einbußen bei den Werbeerlösen. Das gehe aus den Gesprächen mit den Werbekunden hervor, sagte Vorstandschef Rainer Beaujean bei der Bilanzpressekonferenz. Eine konkrete Prognose für die Werbeerlöse im ersten Quartal wolle er aktuell nicht abgeben, fügte er hinzu. Er gehe von einem hohen einstelligen Wachstum aus.

Dementsprechend rechnet die Prosiebensat1 Media SE mit einem "guten Wachstum" im größten Segment Entertainment, das maßgeblich von TV-Werbeerlösen abhängig ist. "Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir letztes Jahr im Vergleich nicht so stark gewachsen sind", so Beaujean.

Im Segment Dating & Video, das den Datingportal-Anbieter Parshipmeet Group umfasst, dürfte sich das außerordentlich starke Wachstum des Vorjahres nicht wiederholen. Im Segment Commerce & Ventures rechnet der Manager mit einem sinkenden Umsatz. Er verwies auf das vor dem Hintergrund der Energiepreisentwicklung aktuell schwierige Geschäft des Vergleichsportals Verivox.

Ergebnisseitig dürfte das bereinigt Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Auftaktquartal etwas schwächer ausfallen, was auf die Programmplanung zurückzuführen sei. So werde wegen der zum Jahresende anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft im ersten Quartal mehr investiert. "Das ist genauso geplant von uns und ist zu 100 Prozent in dem Ausblick abgebildet", sagte Beaujean.

Für das Gesamtjahr hat sich Prosiebensat1 ein organisches Umsatzwachstum von 2 bis 6 Prozent vorgenommen. Das bereinigte EBITDA soll in etwa stabil bei 840 Millionen Euro bleiben.

Kontakt zum Autor: matthias.goldschmidt@wsj.com

DJG/DJN/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2022 06:49 ET (11:49 GMT)