Prosieben rechnet mit deutlichem Umsatzrückgang im ersten Quartal

Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Das erste Quartal der Prosiebensat1 Media SE wird im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich schlechter ausfallen. Vorstandschef Rainer Beaujean rechnet mit einem Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich. Das sei nicht überraschend, "denn die Pandemie hat ja Mitte März begonnen, und wir waren letztes Jahr in den beiden ersten Monaten sehr stark unterwegs", sagte Beaujean in der Bilanzpressekonferenz. Er geht davon aus, dass die Werbeerlöse, die den Löwenanteil zum Umsatz beitragen, im niedrigen zweistelligen Prozentbereich schrumpfen werden.

Ab dem zweiten Quartal erwartet das Management, dass sich die Werbeerlöse wieder deutlich erholen. Wichtig für die Werbeeinnahmen ist beispielsweise Ostern und die begleitenden Osterkampagnen.

Prosieben stellt für das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum von 2 bis 7 Prozent in Aussicht. Bei den Werbeeinnahmen reicht die Spanne von minus 2 bis plus 4 Prozent.

Am Markt kam der Ausblick nicht gut an, Analysten hatten sich mehr erhofft. Die Aktie ist am Mittag mit einem Minus von knapp 5 Prozent eine der schwächsten im MDAX. "Wenn Sie sagen, dass Sie um 2 bis 7 Prozent wachsen wollen, dann werden Sie das nicht von vielen Unternehmen in der Medienindustrie hören", sagte Beaujean dazu.

Jeder zusätzliche Prozentpunkt Werbeumsatz bedeute für Prosieben einen zusätzlichen Konzernumsatz von 20 Millionen Euro, wie Beaujean erläuterte. Das schlage sich in nahezu gleicher Höhe im bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) nieder, der zentralen operativen Kennziffer des Konzerns.

"Ich hoffe, dass die 4 Prozent eher die 6 Prozent sind, die die Analysten erwarten", sagte der Vorstandschef. "Dann würden wir etwa 40 Millionen mehr Umsatz machen, was sich eins zu eins in unser Ergebnis durchfällt."

Kontakt zum Autor: matthias.goldschmidt@wsj.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2021 07:39 ET (12:39 GMT)