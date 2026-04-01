Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX fällt zurück -- Wall Street höher -- Apple-CEO gibt das Ruder ab -- D-Wave & Co., Allianz, AIXTRON, Novo Nordisk, Blackberry, NVIDIA, Amazon, Siemens Energy, Tesla, DroneShield, Rüstung im Fokus
UnitedHealth übertrifft Prognosen. EVOTEC: Dynamik im Aktionärskreis durch Goldman Sachs. DHL bleibt gelassen bei Kerosinrisiken. ITM Power profitiert von Förderung und Partnerschaft. TAG-Aktie auf 7-Wochen-Hoch. HHLA-Kleinanleger sollen per Abfindung gehen. Beiersdorf hält an Prognose fest. Rio Tinto produziert in Q1 mehr Eisenerz und Kupfer. Airbus will Quarkslab übernehmen. 3M übertrifft Erwartungen.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit bei ihrer Geldanlage?