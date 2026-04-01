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Heute im Fokus

UnitedHealth übertrifft Prognosen. EVOTEC: Dynamik im Aktionärskreis durch Goldman Sachs. DHL bleibt gelassen bei Kerosinrisiken. ITM Power profitiert von Förderung und Partnerschaft. TAG-Aktie auf 7-Wochen-Hoch. HHLA-Kleinanleger sollen per Abfindung gehen. Beiersdorf hält an Prognose fest. Rio Tinto produziert in Q1 mehr Eisenerz und Kupfer. Airbus will Quarkslab übernehmen. 3M übertrifft Erwartungen.