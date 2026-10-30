ProSiebenSat.1: Der schwache Konsum erreicht die Werbeetats

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ProSiebenSat.1 gibt das Ziel eines organischen Umsatzwachstums für 2026 auf, hält beim EBITDA aber an einem deutlichen Anstieg fest. Damit ruht die Prognose fast vollständig auf der Ausgabenseite.

Die Anpassung kam am Donnerstagabend und betrifft auf den ersten Blick nur eine Kennzahl. ProSiebenSat.1 rechnet für 2026 auf organischer Basis nun mit einem leichten Rückgang des Konzernumsatzes, bislang war ein leichtes Plus eingeplant. Vergleichsbasis sind bereinigte 3.381 Mio. Euro aus dem Vorjahr. Als Grund nennt der Vorstand das schwierige wirtschaftliche Umfeld und einen privaten Konsum, der hinter den Erwartungen der Wirtschaftsforschungsinstitute zurückbleibt.

Schwacher Konsum trifft das Werbegeschäft direkt

Für einen Konzern, dessen Kerngeschäft von Werbebudgets lebt, ist das ein echtes Problem. Halten sich Verbraucher zurück, kürzen Markenhersteller und Handel meist zuerst ihre Werbeetats, und das spürt das Fernsehgeschäft unmittelbar. Die Korrektur ist deshalb in erster Linie ein Signal aus dem Markt. Sie zeigt aber auch, dass ProSiebenSat.1 dieser Schwäche derzeit kein eigenes Wachstum entgegensetzen kann.

Bestätigung statt Anhebung

Aufschlussreich ist, was unverändert bleibt. Für den gesamten Konzernumsatz erwartet das Management weiterhin einen moderaten Rückgang gegenüber 3.675 Mio. Euro im Jahr 2025. Beim EBITDA soll es dagegen deutlich nach oben gehen, Ausgangsbasis sind 241 Mio. Euro im letzten Jahr. Möglich machen sollen das eine schlanke Kostenstruktur und ein diszipliniertes Cash Management. Ergebniswachstum aus Einsparungen hat allerdings natürliche Grenzen, auf Dauer braucht auch ein Medienhaus steigende Erlöse.

Finanziell bleibt der Spielraum eng. Die Nettofinanzverschuldung soll zum Jahresende stabil bleiben, Ende 2025 lag sie bei 1.343 Mio. Euro. Für den Verschuldungsgrad peilt der Konzern weiterhin 3,0x bis 3,5x an (2025: 3,3x), für ein Unternehmen mit rückläufigem Umsatz ein nicht ganz unproblematisches Niveau.

Abwärtstrend ohne Wendesignal

Auch charttechnisch bleibt bislang alles beim Alten. Alle drei gleitenden Durchschnitte verlaufen fallend und deutlich über dem Kurs: die 50-Tage-Linie bei 3,41 Euro, die 100-Tage-Linie bei 3,52 Euro und die 200-Tage-Linie bei 3,90 Euro. Der Anstieg im August bis knapp an die 4-Euro-Marke scheiterte genau an der 200-Tage-Linie.

Seit Anfang Oktober pendelt die Aktie zwischen rund 3,10 und 3,30 Euro. Der RSI hat mit 37 den überverkauften Bereich verlassen, ohne Stärke zu signalisieren. Der MACD liegt bei -0,06 nur hauchdünn über seiner Signallinie, ein schwaches Kaufsignal ohne Volumenbestätigung. Entscheidend ist die Zone um 3,10 Euro: Fällt sie, drohen neue Jahrestiefs.

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Erstellung am 30.10.26 um 13:37 Uhr.

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