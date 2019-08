ProSiebenSat.1 startet Nachrichtensender in Österreich

WIEN (dpa-AFX) - Mit Beginn des Wahlkampfes in Österreich bringt die ProSiebenSat1 Media SE-Gruppe einen Nachrichtensender auf den Markt. Puls 24 wird ab Sonntag im Alpenland rund um die Uhr informieren, gab die Mediengruppe am Donnerstag in Wien bekannt. Der neue Kanal tritt damit in Konkurrenz zum ebenfalls privaten oe24.tv, dem bislang einzigen österreichischen Nachrichtensender mit Live-Berichterstattung. ProSiebenSat.1 betreibt zusätzlich in Wien die Sender Puls 4, ATV und ATV2. In Österreich wird am 29. September gewählt./xxes/DP/fba