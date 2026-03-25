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ProSiebenSat.1 verkauft zwei Vergleichsplattformen

26.03.26 08:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
3,98 EUR 0,02 EUR 0,61%
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UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) verkauft die Vergleichsplattformen billiger-mietwagen.de und CamperDays. Käufer von billiger-mietwagen.de sei ein Konsortium unter Führung der Beteiligungsgesellschaft Pivotum Capital, wie der Medienkonzern mitteilte. CamperDays gehe an eine Gruppe privater Investoren. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

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Die beiden Plattformen sollen den Angaben zufolge bis Ende April vollständig den Besitzer wechseln. Mit den Verkäufen wolle der Konzern seine strategische Neuausrichtung vorantreiben und sich stärker auf das Entertainmentgeschäft konzentrieren.

ProSiebenSat.1 war im September 2025 vom italienischen Berlusconi-Konzern Media for Europe übernommen worden. Der Chef der Gruppe, Pier Silvio Berlusconi, will den deutschen Fernsehkonzern umbauen hin zu mehr Nachrichten, Unterhaltung und Eigenproduktionen und weniger zugekauften Formaten./svv/DP/zb

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Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumRatingAnalyst
15.01.2026ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
10.12.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
13.11.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.12.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.01.2026ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
14.11.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
12.11.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
05.11.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
28.10.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.2025ProSiebenSat1 Media SE SellWarburg Research
26.03.2025ProSiebenSat1 Media SE SellGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
28.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
04.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research

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