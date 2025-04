ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag in Grün

So entwickelt sich ProSiebenSat1 Media SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 5,96 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere um 11:45 Uhr 2,8 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,96 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 163.583 Stück.

Am 19.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,98 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,01 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 24,43 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,150 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,04 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Am 06.03.2025 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,11 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE -0,26 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,48 Prozent auf 1,26 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 15.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 1,18 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

März 2025: Experten empfehlen ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Verluste in Frankfurt: SDAX fällt zum Handelsstart

ProSiebenSat.1-Aktie sackt ab: MFE plant ProSiebenSat.1-Übernahme