ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Bären lasten am Mittag auf ProSiebenSat1 Media SE

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte um 17:35 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 16,9 Prozent auf 8,12 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,92 EUR ab. Bei 7,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.973.413 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 06.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,44 EUR ab. Abschläge von 26,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 9,32 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von 0,26 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.055,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 11.05.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 09.05.2024.

Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,46 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: Was Analysten von ProSiebenSat1 Media SE erwarten

P7S1-Aktienkurs bricht ein: ProSiebenSat.1 streicht nach Gewinneinbruch Dividende drastisch zusammen

Netflix, Amazon & Co.: Welcher Streamingdienst ist am beliebtesten?

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG