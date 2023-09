ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Mittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 7,43 EUR nach oben.

Um 11:30 Uhr wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 7,43 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sogar auf 7,49 EUR. Bei 7,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 125.455 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,23 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.04.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 37,65 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,44 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 15,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,94 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 1.055,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.055,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 14.11.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 06.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

