ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE legt am Vormittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 7,46 EUR zu.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 7,46 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,49 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 46.718 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,23 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 37,09 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2022 auf bis zu 6,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,67 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,94 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.055,00 EUR im Vergleich zu 1.055,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2023 präsentieren. Am 06.11.2024 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 1,46 EUR im Jahr 2021 aus.

