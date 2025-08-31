ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,3 Prozent auf 8,06 EUR abwärts.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:48 Uhr ging es um 4,3 Prozent auf 8,06 EUR abwärts. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,78 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 8,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.353.834 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 8,53 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Bei einem Wert von 4,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.12.2024). Mit Abgaben von 44,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,056 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,68 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. ProSiebenSat1 Media SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 840,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 907,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2025 0,860 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

