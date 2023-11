ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,7 Prozent auf 5,08 EUR ab.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 5,08 EUR. Das Tagestief markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,06 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,28 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 306.661 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 10,23 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 50,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 4,88 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,03 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 1,46 EUR im Jahr 2021 aus.

