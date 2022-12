ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag in Grün

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 1,5 Prozent auf 8,81 EUR. Zwischenzeitlich stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sogar auf 8,86 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 100.746 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.01.2022 auf bis zu 14,67 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 39,96 Prozent zulegen. Am 11.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 36,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,96 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021. ProSiebenSat1 Media SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,26 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.055,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.03.2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 29.02.2024.

Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,46 EUR je Aktie.

