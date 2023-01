ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag im Plus

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 8,64 EUR. Bei 8,64 EUR erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,39 EUR. Zuletzt wechselten 274.715 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 13.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 14,67 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 41,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.10.2022 (6,44 EUR). Mit einem Kursverlust von 34,06 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 8,96 EUR an.

Am 04.11.2021 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2021 endete. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 1.055,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.055,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 02.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 29.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG