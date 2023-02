ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag stärker

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 9,70 EUR. Bei 9,81 EUR erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 258.059 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 markierte das Papier bei 14,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 33,34 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.10.2022 bei 6,44 EUR. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 50,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,71 EUR.

Am 04.11.2021 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2021 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.055,00 EUR im Vergleich zu 1.055,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 02.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 29.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,46 EUR je Aktie belaufen.

