ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE kommt am Mittag kaum vom Fleck

Anleger zeigten sich um 12:06 Uhr bei der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 9,13 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,18 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 9,06 EUR. Bei 9,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 172.147 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 17.03.2022 markierte das Papier bei 12,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 28,76 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 6,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 41,66 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,71 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 04.11.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.055,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.055,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 11.05.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 09.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

