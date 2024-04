ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagvormittag gesucht

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 6,55 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 6,55 EUR. Zwischenzeitlich stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sogar auf 6,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,52 EUR. Bisher wurden heute 26.979 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Am 21.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,23 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,30 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,267 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,24 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 14.05.2024 präsentieren. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 1,02 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

So schätzen Analysten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein

Gewinne in Frankfurt: SDAX klettert zum Handelsende

Börse Frankfurt: SDAX notiert am Nachmittag im Plus