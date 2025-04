ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 5,86 EUR.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 5,86 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 5,86 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,78 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 223.819 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,98 EUR) erklomm das Papier am 19.04.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 36,29 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,50 EUR am 02.12.2024. Mit einem Kursverlust von 23,14 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,04 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,26 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 1,28 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von ProSiebenSat1 Media SE wird am 15.05.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 07.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,905 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

