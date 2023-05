ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagmittag mit Verlusten

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 3,4 Prozent auf 7,84 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging bis auf 7,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 681.799 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,35 EUR. 30,91 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2022 auf bis zu 6,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,73 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,31 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,26 EUR, nach 0,26 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 1.055,00 EUR, gegenüber 1.055,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 11.05.2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 09.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

