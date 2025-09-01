ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger schicken ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 8,08 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 8,08 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sank bis auf 8,02 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 17.663 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,41 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 4,08 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2024 (4,50 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 44,31 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,056 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,68 EUR.

Am 31.07.2025 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,21 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,39 Prozent auf 840,00 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 907,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 0,853 EUR im Jahr 2025 aus.

