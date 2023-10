ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

ProSiebenSat1 Media SE im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 6,46 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 6,46 EUR zu. In der Spitze gewann die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,47 EUR. Bei 6,46 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.886 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 20.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,23 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 58,46 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 28.09.2023 auf bis zu 6,13 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,84 EUR aus.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 14.11.2023 erwartet. Am 06.11.2024 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

