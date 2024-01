ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 5,44 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 5,44 EUR. In der Spitze fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,36 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,63 EUR. Bisher wurden heute 976.463 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Am 20.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,23 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 87,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 4,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,49 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der ProSiebenSat1 Media SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

